ТАСС: юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Юморист Евгений Петросян был доставлен в московскую больницу. Об этом ТАСС рассказал источник, который приближен к окружению артиста.

Утром 8 марта сразу несколько телеграм-каналов написали, что у народного артиста РСФСР началось желудочно-кишечное кровотечение, в связи с чем его якобы доставили в Боткинскую больницу.

При этом источник в беседе с агентством не раскрыл, в какую больницу был доставлен Петросян и с каким диагнозом.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова не стала комментировать сведения о госпитализации мужа. В Боткинской больнице изданию заявили, что Петросян не поступал на лечение "ни в отделение реанимации, ни в стационар".

Несколькими днями ранее супруга советского и российского актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина опровергла информацию о госпитализации своего мужа. По ее словам, артист весь день находился на репетиции.

О том, что актера якобы госпитализировали из культурного центра на Остоженке, написали сразу несколько телеграм-каналов. Как заявляли журналисты, Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.

