ТАСС: юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Москве

08 марта, 14:01Культура
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Юморист Евгений Петросян был доставлен в московскую больницу. Об этом ТАСС рассказал источник, который приближен к окружению артиста.
Утром 8 марта сразу несколько телеграм-каналов написали, что у народного артиста РСФСР началось желудочно-кишечное кровотечение, в связи с чем его якобы доставили в Боткинскую больницу.
При этом источник в беседе с агентством не раскрыл, в какую больницу был доставлен Петросян и с каким диагнозом.
Супруга юмориста Татьяна Брухунова не стала комментировать сведения о госпитализации мужа. В Боткинской больнице изданию заявили, что Петросян не поступал на лечение "ни в отделение реанимации, ни в стационар".
Несколькими днями ранее супруга советского и российского актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина опровергла информацию о госпитализации своего мужа. По ее словам, артист весь день находился на репетиции.
О том, что актера якобы госпитализировали из культурного центра на Остоженке, написали сразу несколько телеграм-каналов. Как заявляли журналисты, Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.
"Юмор на все времена": Евгений Петросян