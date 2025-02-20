Юрий Куклачев выразил надежду, что самочувствие позволит ему отметить 85-летие

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачев выразил надежду в беседе с ТАСС, что состояние здоровья позволит ему отметить 85-летний юбилей.

Куклачев рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо. Народный артист РСФСР выразил благодарность всем, кто его поддерживал, а также особо отметил действия врачей, которые оказали ему помощь.

"Господь дал мне пожить. Врач сказал мне: "Дядя Юра, 10 лет я вам гарантирую. Так что 85 лет мы отпразднуем с вами вместе", – добавил Куклачев.

12 апреля 2024 года Куклачев почувствовал себя плохо на юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что у артиста выявили обширный инфаркт. По его словам, ему сделали операцию, которая длилась более 3 часов. Сам Куклачев отмечал, что врачи поставили ему пять стентов.

В мае Куклачева выписали из больницы. Однако в середине ноября появилась информация о том, что худрук Театра кошек находится на плановом обследовании. Позже народный артист РСФСР опроверг эти слухи, заявив, что ложится на обследование ежегодно.

Он уточнял, что в больницу пришел "своими ногами", где у него должны были взять анализы, прослушать сердце и отпустить. Сын Куклачева Дмитрий также рассказывал, что отец чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло. Худрук Театра кошек был выписан из больницы в конце ноября.

