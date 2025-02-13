Невестка Поргиной Караченцова: госпитализация артистки не была экстренной

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Госпитализация артистки Людмилы Поргиной не была экстренной, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ее невестку Ирину Караченцову.

"Не надо волноваться. Как всегда, все перевернули", – заявила она.

Ранее ряд телеграм-каналов заявлял, что 76-летнюю Поргину экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими, высокой температуры, кашля и головокружения. В медицинском учреждении артистка якобы провела около недели, а потом вернулась домой.

В действительности, сообщает Караченцова, это было плановое обследование, которое Поргина проходит два раза в год. Никаких проблем нет, она чувствует себя хорошо, резюмировала невестка артистки.

Ранее агент актера Олега Меньшикова опровергла информацию о том, что у артиста якобы выявили онкологию. Все представления с ним в Театре имени Ермоловой пройдут согласно репертуару. Сам актер чувствует себя хорошо и выглядит прекрасно, отмечала агент.

