Жена Эммануила Виторгана опровергла слухи о госпитализации актера

03 марта, 13:38Культура
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Супруга советского и российского актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина опровергла информацию о госпитализации своего мужа. Об этом сообщает телеканал "360".
О том, что актера якобы госпитализировали из культурного центра на Остоженке, написали сразу несколько телеграм-каналов. Как заявляли журналисты, Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.
"Ну что за вранье?" – задалась вопросом жена актера.
Она также рассказала в беседе с РИА Новости, что ее муж сейчас находится на репетиции.
Несколькими днями ранее народная артистка РФ Наталия Егорова заявила, что информация в СМИ об ухудшении состояния ее здоровья из-за проблем с сердцем не соответствует действительности. Актриса уточнила, что ни к кому не обращалась. По ее словам, чувствует она себя хорошо.