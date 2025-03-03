Жена Эммануила Виторгана опровергла слухи о госпитализации актера

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Супруга советского и российского актера театра и кино Эммануила Виторгана Ирина опровергла информацию о госпитализации своего мужа. Об этом сообщает телеканал "360".

О том, что актера якобы госпитализировали из культурного центра на Остоженке, написали сразу несколько телеграм-каналов. Как заявляли журналисты, Виторгану вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем.

"Ну что за вранье?" – задалась вопросом жена актера.

Она также рассказала в беседе с РИА Новости, что ее муж сейчас находится на репетиции.

Несколькими днями ранее народная артистка РФ Наталия Егорова заявила, что информация в СМИ об ухудшении состояния ее здоровья из-за проблем с сердцем не соответствует действительности. Актриса уточнила, что ни к кому не обращалась. По ее словам, чувствует она себя хорошо.

