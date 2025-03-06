Актер Евгений Миронов опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Российский актер Евгений Миронов назвал слухи о своей госпитализации смешными и удивительными. По его мнению, некоторые СМИ пытаются таким образом просто повысить трафик.

До этого в Сети появилась информация, что у артиста возникли проблемы с сердцем, из-за которых он якобы попал в больницу.

"Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно я проходил ежегодный чекап, и все медицинские показатели у меня в норме. Мало того, по генным показателям у меня биологический возраст 40 лет", – передает ТАСС его слова.

Миронов сообщил, что сейчас готовится к новой роли, а накануне выступал на сцене в постановке "Кто боится Вирджинии Вулф?".

Опроверг слухи о госпитализации и помощник актера Алексей Абрамов.

"Нет, не попал он в больницу, это просто какая-то утка, не знаю, кто ее вытащил", – приводит RT его слова.

Ранее супруга актера Эммануила Виторгана Ирина заявила, что информация, которая появилась в СМИ об ухудшении состояния здоровья ее мужа, не соответствует действительности. По ее словам, народный артист России чувствует себя хорошо и недавно был целый день на репетициях.