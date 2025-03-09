Евгений Петросян назвал слухами сообщения о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о своей госпитализации. По словам шоумена, информация об этом всего лишь слухи.

"Побольше верьте слухам", – написал юморист в комментариях в социальной сети в своем Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

Утром 8 марта несколько телеграм-каналов сообщили, что у юмориста случилось желудочно-кишечное кровотечение. Именно поэтому его якобы доставили в Боткинскую больницу.

Спустя время СМИ со ссылкой на близкие к артисту источники заявили, что Петросян госпитализирован. Однако название больницы, куда его доставили, и диагноз не назывались.

Супруга Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила сведения о госпитализации своего мужа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. При этом она назвала фейком информацию о том, что ее супруг находится в реанимации в критическом состоянии.