Народный артист РСФСР Юрий Каюров повредил тазобедренный сустав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Актер, народный артист РСФСР Юрий Каюров повредил левый тазобедренный сустав, когда упал на улице. При этом от госпитализации он отказался, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова артиста.

"Чувствую себя плохо. Повредил левый тазобедренный сустав. Упал с на улице, шел в магазин", – подчеркнул он.

Как уточнил народный артист, он восстанавливается дома.

По данным некоторых СМИ, Каюров поскользнулся на тротуаре в Москве и травмировал бок.

Ранее звезда сериала "Кадетство" Александр Головин получил серьезную травму в ходе съемок реалити-шоу "Выживалити". Артист упал с лошади и травмировал руку. По информации СМИ, рука Головина опухла так, что он почти не мог ею пошевелить.