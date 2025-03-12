Актриса Талызина опровергла сообщения об обнаруженной у нее онкологии

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья в беседе с Агентством "Москва".

Актриса уточнила, что чувствует себя хорошо и находится дома.

Ранее СМИ писали, что Талызиной понадобилась экстренная помощь врачей. Ее самочувствие якобы ухудшилось из-за онкологии поджелудочной железы.

Между тем концертный директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг слухи об ухудшении здоровья исполнительницы. Журналисты рассказывали, что Долина обратилась за медпомощью из-за травмы плеча. Она якобы не могла пошевелить рукой.

Пудовкин призвал всех обратить внимание на плотный гастрольный график певицы и ее активность в соцсетях. По его словам, это лучший ответ по поводу самочувствия Долиной.