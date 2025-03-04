Продюсер Максим Фадеев заявил, что частично потерял слух

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Советский и российский композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил в своем телеграм-канале, что 20 лет назад он перестал что-либо слышать.

Продюсер уточнил, что тогда у него выявили 90% глухоту. Однако с этого момента ему удалось благодаря врачам частично восстановить слух.

"Только акупунктура болезненно, медленно вернула часть слуха: 30% в одном ухе, 60% – в другом", – сообщил Фадеев.

Композитор объяснил, что в 16–24% случаев потеря слуха происходит по причине громкого шума в клубах или наушниках. В связи с этим он порекомендовал фанатам поберечь слух своих родных.

"Они нужны не только для музыки, но и для слов "я тебя люблю", смеха друзей, первых слов ваших детей", – заключил продюсер.

Ранее британская певица Адель рассказала, что частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции. По словам артистки, боль от инфекции была сильнее, чем при родах.

Она призналась, что так тяжело во время болезни ей никогда не было. Адель также заявила, что из-за боли ей хотелось отрезать себе ухо. Сейчас певица уже выздоровела.

