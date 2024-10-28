The Sun: певица Адель частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции

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Британская певица Адель рассказала, что частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции, сообщает издание The Sun.

Певица призналась, что испытывала боль от инфекции сильнее, чем это было при родах. По ее словам, так тяжело во время болезни ей никогда не было.

"Это редкая, обитающая в воде бактерия, и от нее очень сложно лечиться. Я принимала неправильные антибиотики на протяжении нескольких дней, и они (врачи. – Прим. ред.) наконец дали мне рабочие", – добавила Адель.

Исполнительница призналась, что из-за боли ей хотелось отрезать себе ухо. Сейчас певица уже выздоровела. Издание отметило, что Адель заразилась инфекцией во время своего десятидневного пребывания в Мюнхене в августе.

Также в беседе певица сообщила, что не собирается раскрывать дату своей свадьбы с Ричем Полом и не планирует выпускать новую музыку в ближайшее время.

Ранее Адель объявила своим поклонникам во время концерта в немецком Мюнхене, что возьмет перерыв в карьере на долгий период. При этом исполнительница уточнила, что выступит на оставшихся концертах, запланированных этой осенью в рамках гастрольного тура.

Она заявила фанатам, что будет хранить о них память в своем сердце на протяжении всего перерыва. Певица также сообщила, что она никогда больше не будет выступать и работать в том графике, который был у нее ранее.