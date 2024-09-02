Певица Адель объявила своим поклонникам о предстоящем перерыве в карьере

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Британская певица Адель объявила своим поклонникам во время концерта в немецком Мюнхене, что возьмет перерыв в карьере на долгий период, передает газета Independent.

При этом исполнительница уточнила, что выступит на оставшихся 10 концертах, которые запланированы у нее этой осенью в рамках гастрольного тура. Она заявила фанатам, что будет хранить о них память в своем сердце на протяжении всего перерыва.

"Последние семь лет я потратила на то, чтобы построить для себя новую жизнь, и теперь я хочу ее пожить... Я хочу пожить жизнь, которую я построила, и я буду по вам ужасно скучать", – подчеркнула Адель.

Певица также сообщила, что она никогда больше не будет выступать и работать в том графике, который был у нее ранее.

Ранее Адель во время выступления в Лас-Вегасе поделилась с фанатами о проблемах с алкоголем. По словам артистки, она не пьет уже около трех с половиной месяцев. Однако, как утверждает Адель, с 20 лет она жила на грани алкоголизма. Она отметила, что даже отказалась от кофеина из-за этого.

