Певица Адель со сцены рассказала о проблемах с алкоголем

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Британская певица Адель во время выступления в Лас-Вегасе поделилась с фанатами о проблемах с алкоголем. Ее слова передает издание The Guardian.

По словам артистки, она не пьет уже около трех с половиной месяцев. Однако, как утверждает Адель, с 20 лет она жила на грани алкоголизма.

"Я была буквально на грани алкоголизма большую часть жизни после 20-летия, но я так по этому скучаю. Я даже отказалась от кофеина", – рассказала исполнительница.

Ранее МакSим сняла для фанатов видео из рехаба, в котором рассказала, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Она пояснила, что слишком рано после тяжелого заболевания начала гастролировать, из-за чего пристрастилась к употребления спиртного.

"Актуальный репортаж": как певица МакSим проходит лечение от алкогольной зависимости