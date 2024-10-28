Анджелина Джоли заявила об одиночестве на фоне романа с рэпером Akala

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Анджелина Джоли рассказала, что имеет много общего с оперной дивой Марией Каллас, роль которой она исполнила в новом фильме "Мария". В интервью изданию People актриса поделилась, что сталкивается с тем же чувством одиночества, что и ее героиня.

Джоли пояснила, что разделяет с певицей "определенное одиночество", связанное с большой привязанностью к своему любимому делу. По словам актрисы, они с Марией также "очень строги к себе".

"Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что это слишком личное, но в этом определенно есть одиночество и трудовая этика. Я могу быть разной, но я очень трудолюбивая, верно? Я несовершенный человек, но я очень много работаю, как и она", – подчеркнула Джоли.

Она поделилась своими эмоциями на фоне возможного романа с рэпером Akala. Актрису и музыканта уже не раз видели вместе на публике. В частности, некоторое время назад Джоли выложила фотографию с ним в соцсетях своего бренда Atelier Jolie, а затем провела с исполнителем две ночи в отеле Лондона.

На фоне выхода фильма "Мария" кинокритики прогнозируют, что в сезон вручения премий Джоли получит большое количество наград, в том числе "Оскар". Тем не менее сама актриса опасается вмешательства третьих сил, к которым относятся артистка Дженнифер Энистон, ее ближайшая подруга Риз Уизерспун, а также Аннет Бенинг, Лора Дерн, Мэри Маккормак и Андреа Райзборо.

Как выяснило издание In Touch Weekly, больше всего причин для ненависти к Джоли у Энистон. Звезда сериала "Друзья" была первой женой бывшего супруга актрисы Брэда Питта. Их брак распался в 2005 году, когда во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" он влюбился в Джоли.

Два года назад группа влиятельных актрис уже объединялась, стремясь выдвинуть Райзборо в номинации "Лучшая женская роль". На этом фоне Джоли переживает, что они попытаются лишить ее шанса на получение премии.

"В последнее время Анджелина привлекла в свой лагерь несколько голливудских тяжеловесов, в том числе близкую подругу Сальму Хайек, но группа звезд, выступающих против Энджи, делает все возможное, чтобы пот и слезы, которые она вложила в создание "Марии", не были упомянуты даже вскользь", – рассказал источник журналистов из окружения Джоли.

Друзья артистки все же питают надежду на то, что ей удастся нейтрализовать эту угрозу. Однако против актрисы выступает и ее бывший супруг, с которым она вплоть до настоящего времени судится по поводу раздела имущества после расставания в 2016 году. Представители окружения артиста рассказали изданию, что на "Оскаре" он поддержит Николь Кидман, которая представляет фильм "Малышка" в номинации "Лучшая женская роль". По их словам, таким образом Питт попытается отомстить бывшей жене за многолетнюю тяжбу.

При этом, по мнению собеседника СМИ из близкого круга Джоли, ключевую роль в этой борьбе сыграет Netflix, поскольку зрители со всего мира получат мгновенный доступ к фильму "Мария", как только он будет опубликован в Сети.

По данным журналистов, на разводе с Питтом Джоли заработала 100 миллионов долларов. Адвокаты актрисы обвиняли ее бывшего мужа в том, что он пытался истощить финансы артистки при помощи развода, но позже выяснилось, что после расставания она смогла увеличить свой капитал благодаря алиментам, подаркам детям и продаже 50% доли на винодельне Chateau Miraval French.

