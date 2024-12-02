Mirror: певец Элтон Джон не смог увидеть собственный мюзикл из-за потери зрения

Фото: Photo by Greg Allen/Invision/AP

Певец Элтон Джон из-за потери зрения не смог увидеть собственный мюзикл "Дьявол носит Prada", пишет газета Mirror.

"Я не мог увидеть представление, но остался доволен им. Мне было сложно видеть, но понравилось слышать – выступление хорошо звучало", – цитирует издание слова певца после представления.

Как отмечается в материале, после произнесения певцом речи о потере зрения партнер помог ему покинуть сцену.

Частичную слепоту певец приобрел после перенесенной глазной инфекционной болезни. Тогда Джон отмечал, что он может вернуть зрение пораженному глазу, однако на это потребуется некоторое время.

Позже артист рассказал, что приостановил работу над своим новым альбомом из-за частичной слепоты. Исполнитель подчеркнул, что процесс выздоровления проходит очень медленно.