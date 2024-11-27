Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры

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Певица Шер (настоящее имя – Шерилин Саркисян) подтвердила свой уход на пенсию после более 60 лет на сцене, сообщает The Sun.

Находясь на сцене, Шер сказала, что готова расслабиться, но не раньше, чем выпустит свой первый проект с 2013 года.

По словам 78-летней артистки, ее предстоящий альбом станет последним. Она добавила, что там отличные песни, и она просто очень взволнована тем, что готовит его.

Между тем она призналась, что отдала бы все, чтобы снова стать 60-летней.

"Я самый старый человек, которого я встречаю почти в каждой комнате, если только не нахожусь в доме престарелых", – добавила звезда.

Сейчас Шер продвигает первый том своих мемуаров. Она готова выпустить пластинку со своими лучшими хитами, а также намерена вновь сняться в кино.

Певица прославилась после релиза песни I Got You Babe в 1960-е годы и до сих пор остается одной из самых знаменитых артисток.

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