Певица Чеботина впервые рассказала об отношениях с ЮрКиссом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская исполнительница Люся Чеботина рассказала в интервью Надежде Стрелец, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго ухаживал за ней.

По словам певицы, она не знает, какие отношения у них были, так как у пары не было договоренностей. Артистка отметила, что ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман.

"Почему мы выходим на дорожку и парень ведет себя, как будто мы пара. А я в этот момент не знаю, как реагировать. Потому что, когда спрашивают: "Что между вами?" – он очень как-то уходил от ответа. И сама в надежде, что у нас есть хоть какое-то будущее, я не хотела форсировать эти события", – объяснила Чеботина.

Также певица рассказала, что из-за непонятной ситуации в отношениях с Киселевым с ней не знакомились мужчины, так как они предполагали, что у исполнительницы роман с продюсером. На самом деле, как утверждает артистка, все эти годы она была одинока.

"Мы ходили в кино. Он меня обнимал, брал за руку, гладил, говорил комплименты. А потом все, пока. И как девочка я не понимала, что происходит", – поделилась подробностями Чеботина.

Она добавила, что начала официально встречаться с Киселевым лишь после успешного релиза песни "Солнце Монако".

Ранее автор музыки и стихов хита Ирины Аллегровой "Императрица" Игорь Николаев заявил, что ему понравилось, как композицию исполнила Чеботина. Эта песня стала саундтреком к фильму "Императрицы". Певица Наташа Королева назвала эту композицию "странным кавером на культовую песню". В оригинальной мелодии, по ее мнению, содержится вся фишка.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов назвал "надругательством" и "непрофессионализмом" версию "Императрицы" в исполнении Чеботиной. По мнению критика, артистка не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. При этом он уточнил, что не считает Чеботину "прям бездарностью", но "это бездарно сделано".

