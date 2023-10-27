Игорь Николаев оценил свой хит "Императрица" в исполнении Люси Чеботиной

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Автор музыки и стихов хита Ирины Аллегровой "Императрица" Игорь Николаев заявил, что ему понравилось, как композицию исполнила артистка Люся Чеботина. Об этом сообщает The Voice Mag.

Отмечается, что песню выбрали в качестве саундтрека к фильму "Императрицы", который вышел на экраны 26 октября. Мнения по поводу интерпретации хита разделились.

Николаев уточнил, что картину еще пока не смотрел, но успел оценить проморолик c Чеботиной и исполнительницей одной из главных ролей Юлией Пересильд. По его мнению, в новой версии "меньше драмы, больше драйва". Он также уточнил, что менять мелодию известной песни является трендом.

"То есть песня по мотивам песни, хотя, повторяю, мне нравится и трек, и видео, и аранжировка, и Люся, и Юля! Думаю, Ирина Александровна тоже благосклонно отнесется!" – сказал композитор.

Аллегрова пока не прокомментировала новую версию композиции. Между тем Наташа Королева назвала ее "странным кавером на культовую песню". Певица уточнила, что в оригинальной мелодии содержится вся "фишка".

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов назвал "надругательством" и "непрофессионализмом" версию "Императрицы" в исполнении Чеботиной. Об этом сообщает News.ru.

По мнению критика, артистка не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. При этом он уточнил, что не считает Чеботину "прям бездарностью", но "это бездарно сделано".

Отмечается, что если это является рекламой к фильму "Императрицы", то он не хочет на него идти. Кроме того, Соседов добавил, что Аллегрова – человек с музыкальным образованием и большим эстрадным опытом, поэтому сравнивать с Чеботиной ее нельзя.

Ранее в СМИ сообщалось, что Николаев был планово госпитализирован. В телеграм-каналах появилась информация, что артист якобы оказался в реанимации из-за проблем с сердцем, у него были выявлены следы обширного инфаркта.

По неподтвержденной информации, Николаев якобы "восстанавливается после коронарного шунтирования".

Позже в прессе сообщалось, что он перенес операцию, после чего его перевели в обычную палату.

"Актуальный репортаж": певец Игорь Николаев перенес операцию на сердце