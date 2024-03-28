Баста, Валерия, Гагарина и другие записали альбом для помощи пострадавшим при теракте

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российские артисты представили альбом "Голос мой услышь", он включает в себя 12 песен Муслима Магомаева. Доходы от стриминга и прослушивания композиций будут направлены пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле", сообщается в пресс-релизе соцсети "ВКонтакте".

"Артисты разных поколений постарались бережно исполнить великие песни, сохранив их мелодизм. В альбоме использована вся палитра аранжировок: от городского романса до симфонического оркестра и современного звучания", – говорится в сообщении.

В частности, в записи участвовали такие артисты, как Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, группы "Любэ" и "Три дня дождя", Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.

В интро можно услышать стихотворение, которое читает Федор Бондарчук. Организатором записи выступила "VK Музыка".

Альбом поддержали все музыкальные стриминговые сервисы РФ. Его можно послушать в "VK Музыке", "Яндекс Музыке", "МТС Музыке" и в HiFi-стриминге "Звук".

Ранее сообщалось, что москвичи перевели пострадавшим после теракта в "Крокусе" свыше 20 миллионов рублей через сайт "Миллион призов". За первые сутки в Российский Красный Крест поступило более 10 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди попали в здание и начали стрелять по людям, после чего подожгли концертный зал.

Подозреваемых в терроризме арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

Жертвами теракта стали 143 человека, еще 360 получили травмы.