Элтон Джон приостановил работу над новым альбомом из-за частичной слепоты

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Британский певец Элтон Джон приостановил работу над своим новым альбомом из-за частичной слепоты. Об этом артист рассказал в интервью телекомпании ABC.

Исполнитель подчеркнул, что процесс выздоровления проходит очень медленно, а для работы ему необходимо хотя бы увидеть текст. При этом второй глаз музыканта, по его словам, также находится "не в самом лучшем состоянии".

Тем не менее Джон с оптимизмом оценивает те результаты, которые уже дало лечение.

Частичную слепоту певец приобрел после перенесенной глазной инфекционной болезни летом. Тогда Джон отмечал, что он может вернуть зрение пораженному глазу, однако на это потребуется некоторое время.

Вместе с тем о своем недуге рассказала и британская певица Адель. Исполнительница поделилась, что частично потеряла слух в левом ухе из-за бактериальной инфекции.