Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

Британский певец Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. Об этом певец написал в своем аккаунте в соцсети Instagram (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram запрещена в России как экстремистская).

"Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично", – поделился он.

Певец сообщил, что идет на поправку, однако это очень медленный процесс и для того, чтобы зрение вернулось к пораженному глазу, потребуется некоторое время.

Элтон Джон завершил свою музыкальную карьеру. Последний концерт своего прощального турне он дал 8 июля в Стокгольме. Больше он не планирует туров, однако и не исключает разовых выступлений.

28 августа СМИ писали, что Джону потребовалась госпитализация в связи с падением в собственном доме на Лазурном берегу. Отмечалось, что инцидент произошел в Ницце. Артист упал в результате некоего несчастного случая и получил легкие травмы.