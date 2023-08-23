The Rolling Stones анонсировали релиз нового альбома под видом рекламы стекольной компании

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Британская музыкальная группа The Rolling Stones анонсировала выпуск нового альбома под видом вымышленной стекольной компании Hackney Diamonds в газете лондонского района Хакни. Об этом сообщает The Times.

"Наша дружелюбная команда обещает вам Satisfaction (название композиции группы. – Прим. ред.). Мы починим ваши разбитые окна, если вы скажите Gimme Shelter (название композиции группы. – Прим. ред.)", – следует из объявления.

В нем же говорится, что "новый офис компании" откроется в сентябре на Мэйр-стрит. Если позвонить по номеру, который указан в объявлении, то можно узнать дату открытия и адрес офиса, а также другие подробности, связанные с The Rolling Stones.

Указанная дата открытия компании – 1962 год – является датой основания группы. По версии издания, в новом альбоме группы будут композиции, записанные при участии Пола Маккартни и Элтона Джона.

Последний альбом The Rolling Stones вышел в декабре 2016 года.

До этого о возможном участии Пола Маккартни при создании нового альбома группы сообщалось в феврале. Тогда, по информации СМИ, были готовы уже несколько его композиций на бас-гитаре. Ожидалось, что участие в выпуске пластинки также примет Ринго Старр.

