Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones – СМИ

Фото: Zuma/ТАСС/Stephen Lock

Музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр присоединятся к созданию нового альбома коллектива The Rolling Stones. Об этом сообщает The Times.

По данным источников издания, Маккартни уже подготовил несколько композиций на бас-гитаре. Старр может посетить одну из студий Лос-Анджелеса в ближайшее время.

Дата выхода альбома остается неизвестной.

The Rolling Stones выпустили последний альбом в 2016 году. При этом новые композиции группы не выпускались порядка 18 лет.

До этого сообщалось, что Маккартни работает над документальным проектом, в котором расскажет о своей жизни после распада The Beatles.

Режиссером фильма выступит Морган Невилл. Картина будет основана на ранее не опубликованных видео и фото из архива Пола Маккартни и его первой жены Линды Маккартни.



