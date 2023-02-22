10:44Культура
Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones – СМИ
Фото: Zuma/ТАСС/Stephen Lock
Музыканты группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр присоединятся к созданию нового альбома коллектива The Rolling Stones. Об этом сообщает The Times.
По данным источников издания, Маккартни уже подготовил несколько композиций на бас-гитаре. Старр может посетить одну из студий Лос-Анджелеса в ближайшее время.
Дата выхода альбома остается неизвестной.
The Rolling Stones выпустили последний альбом в 2016 году. При этом новые композиции группы не выпускались порядка 18 лет.
До этого сообщалось, что Маккартни работает над документальным проектом, в котором расскажет о своей жизни после распада The Beatles.
Режиссером фильма выступит Морган Невилл. Картина будет основана на ранее не опубликованных видео и фото из архива Пола Маккартни и его первой жены Линды Маккартни.
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