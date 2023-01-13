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Американская панк-группа NOFX объявила даты прощального тура, сообщает издание Rolling Stone.

Прощальный тур получил название "40 лет, 40 городов, 40 песен в день".

"Мы будем играть от всего сердца, со всей радостью, а потом мы закончим. Мы на финише", – рассказал вокалист группы Майкл Джон Баркетт.

В издании отметили, что прощальный тур начнется весной и закончится в 2024 году. Первый концерт пройдет в штате Техас.

Ранее сообщалось, что рок-группа Metallica анонсировала свой новый альбом. Он выйдет впервые за семь лет. Релиз альбома, получившего название 72 Seasons, назначен на 14 апреля 2023 года.

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