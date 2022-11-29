Metallica анонсировала первый за семь лет альбом и мировой тур

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Рок-группа Metallica анонсировала свой новый альбом. Он выйдет впервые за семь лет, сообщает Variety.

Релиз альбома, получившего название 72 Seasons, назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica Hardwired…To Self-Destruct вышел в 2016 году.

Группа уже презентовала один трек из альбома Lux Æterna. Всего в сборник войдут 12 композиций, общий хронометраж которых составит 77 минут.

Также артисты объявили о мировом туре M72. Он запланирован на 2023–2024 годы. Коллектив собирается дать концерты в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

Ранее девушка в Канаде спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me. Это произошло в Ванкувере. Ди Галлант гуляла со своей собакой, когда столкнулась с хищником.

По ее словам, она решила напугать зверя чем-то громким и нашла в своем смартфоне песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Как только заиграл тяжелый металл, хищник убежал в кусты.

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