У звезды "Сумерек" Питера Фачинелли родился четвертый ребенок

Фото: АР/Jordan Strauss/Invision

Американский актер Питер Фачинелли, сыгравший одну из главных ролей в "Сумерках", стал отцом в четвертый раз. Об этом он и его невеста Лили Энн сообщили в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России).

Пара опубликовала черно-белую фотографию, на которой видно, как рука новорожденного обхватывает палец Фачинелли.

В период с 2001 по 2013 год Фачинелли был женат на актрисе Дженни Гарт, которая стала известной благодаря работе в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". В этом браке у актеров родились три дочери.

В январе 2020 года Фачинелли обручился с Лили Энн.

Ранее в официальный брак спустя 20 лет после помолвки вступили американская актриса и певица Дженнифер Лопес и американский актер Бен Аффлек. Церемония состоялась 16 июля в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе.

Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое было заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.