Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" женился

Фото: twitter.com/patsylynch

Актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в популярном сериале "Игра престолов", женился на актрисе Ройзин О’Махони. Об этом священник Пэтси Линч написал на своей странице в Twitter.

"Очень простая, исполненная молитв и достоинства церемония бракосочетания кинозвезды Джека Глисона и Ройзин", – говорится в сообщении.

К публикации также приложены фотографии счастливых молодоженов. Церемония прошла в небольшой церкви в Ирландии.

Ранее в официальный брак спустя 20 лет после помолвки вступили американская актриса и певица Дженнифер Лопес и американский актер Бен Аффлек. Церемония состоялась 16 июля в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе.

Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое было заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.