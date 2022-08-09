Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити тайно поженились

13:34
Фото: AP Photo/Scott Garfitt
Британская певица Рита Ора и новозеландский режиссер Тайка Вайтити тайно поженились. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источник The Sun.
"Это была действительно интимная церемония и особенная для всех присутствующих. Их самые близкие и родные видят, как безумно они влюблены", – процитировало издание знакомого пары.
По данным СМИ, супруги планируют организовать еще одно торжество, более масштабное и с большим количеством гостей. Однако публично освещать событие пара не хочет. Известно, что до этого Ора сообщала, что не готова делиться с публикой подробностями.
Слухи о заключении брака между молодоженами появились еще 5 августа. Они возникли из-за того, что возлюбленный певицы случайно показал кольцо на безымянном пальце в соцсетях. Комментировать ситуацию и отвечать на вопросы поклонников Вайтити не стал.
Ранее в официальный брак спустя 20 лет после помолвки вступили американская актриса и певица Дженнифер Лопес и американский актер Бен Аффлек. Церемония состоялась 16 июля в часовне A Little White Wedding Chapel в Лас-Вегасе.
Американская артистка выбрала в качестве свадебных нарядов два платья: первое было заимствовано со съемок одного из фильмов, второе – в кружевах от Zuhair Murad.
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