Назван лучший исполнитель года по версии MTV

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Тейлор Свифт стала лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards. Об этом сообщает официальный аккаунт организации в Twitter.

Свифт также победила в категориях "Лучшее видео" (с клипом All Too Well) и "Лучший поп".

Песней года стала Super Freaky Girl Ники Минаж. Лучшей коллаборацией назвали трек I'm Good (Blue) Биби Рекса и Дэвида Гетта. Группа SEVENTEEN победила в номинации новых музыкантов.

Лучшей исполнительницей латинской музыки стала Anitta, а Ники Минаж признали главным хип–хоп артистом. Лучшим электронным музыкантом стал Дэвид Гетта. Лучшими в стиле рок стала группа Muse, в категории альтернативной музыки – Gorillaz, а в жанре R&B – Chlöe.

Ранее сообщалось, что Рианна выпустила новую песню Lift Me Up к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда" от студии Marvel.

Самый последний альбом Рианны вышел под названием Anti еще в 2016 году. После того как пластинка собрала всевозможные награды, певица приняла решение приостановить музыкальную деятельность и посвятить себя бизнесу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!