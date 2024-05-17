"Москвариум" проведет открытые тренировки дельфинов и белухи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Москвариум" проведет открытые тренировки редких морских животных с 18 по 31 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

Посетители смогут увидеть тренировку дельфинов и белухи на экспозиции океанариума в "Москвариуме" на ВДНХ. Гостям расскажут об особенностях и повадках морских животных, а также о профессии тренера дельфинов.

"Взрослые и дети смогут лично убедиться, что дельфины – одни из самых умных и дружелюбных животных на планете", – уточнили в пресс-службе.

В некоторых тренировках можно будет увидеть белуху по кличке Понка. Кроме того, в центре регулярно занимаются еще и с нерпами, азиатскими выдрами и капибарами.

"В интерактивной части тренировки посетители смогут почувствовать себя настоящим тренером, воспользоваться тренерским свистком и узнать, как обучить командам своих домашних животных", – заключили в пресс-службе.

Ранее для посетителей "Москвариума" открыли смотровое окно для наблюдения за косаткой Наей, у которой в конце прошлого года родился малыш весом около 150 килограммов. Однако 27 января детеныш погиб из-за врожденного заболевания.

