Суд Петербурга арестовал почти 463 млн евро активов Unicredit Bank в РФ

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы и счета АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен) на сумму 462,6 миллиона евро. Об этом сообщается в картотеке суда.

Уточняется, что такие меры были приняты в ответ на иск от компании "РусХимАльянс" (РХА), которая является оператором комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги.

Из документа следует, что арест распространяется на ценные бумаги, недвижимое имущество, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах. Исключение составили счета типа "С" и "И".

Исковое заявление с требованием к UniCredit Bank выплатить 45,7 миллиарда рублей РХА подала в августе 2023 года.

Ранее Минфин США выдвинул австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) предупреждение об ограничении доступа банка к финансовой системе Штатов из-за его работы в России. Замминистра финансов США Уолли Адеймо выразил обеспокоенность касаемо планируемой покупки RBI доли в строительном концерне Strabag, который ранее контролировал подпавший под санкции российский бизнесмен Олег Дерипаска, после чего Raiffeisen отменил сделку.

