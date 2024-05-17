Пострадавших при обрушении дома в Белгороде спасателей выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасателей, пострадавших при повторном обрушении части жилого дома в Белгороде, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, во время обрушения подъезда Натан Мардахаев, Роман Скворцов и Иван Бабынин, которые входят в состав пожарно-спасательной части № 2, первыми приехали на место происшествия. Когда произошло повторное обрушение конструкций, специалисты успели уйти из опасной зоны, но получили травмы.

"Превозмогая боль, они снова принялись разбирать завалы. Только после завершения поисков обратились за медицинской помощью", – сказано в сообщении.

Обрушение подъезда многоэтажного дома в Белгороде произошло 12 мая после атаки ВСУ. По последним данным, число жертв составило 19 человек.

По данным СМИ, армия Украины могла выпустить ракету из Казачьей Лопани в Харьковской области. В свою очередь, в министерстве обороны РФ заявили, что здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

