Рианна выпустит первую за шесть лет песню к фильму "Черная пантера"

Фото: TACC/Caroline Brehman/EPA

Барбадосская певица Рианна выпустит новую песню Lift Me Up к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда" от студии Marvel. Об этом сообщает Variety.

Саундтрек выйдет 28 октября в преддверии премьеры фильма, которая назначена на 11 ноября.

Свой последний трек Sledgehammer к картине "Стартрек: Бесконечность" Рианна выпустила в 2016 году. Вокалистка также участвовала в записи многих совместных треков, например с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Самый последний альбом Рианны вышел под названием Anti еще в 2016 году. После того как пластинка собрала всевозможные награды, певица приняла решение приостановить музыкальную деятельность и посвятить себя бизнесу.

В 2017 году Рианна основала косметический бренд Fenty Beauty, после же представила линию женского белья Savage x Fenty.

Певица является восьмикратной обладательницей "Грэмми". Журнал Forbes включал ее в список самых богатых артистов мира.

В этом году у Рианны и американского рэпера A$AP Rocky родился сын. Певица рассекретила свою беременность в январе текущего года, заявив, что будет мальчик, но позднее ввела поклонников в заблуждение, когда выбирала в детском магазине платья.

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