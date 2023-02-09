Американская группа Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Зеленским и Байденом

Видео: youtube.com/limpbizkit

Рэп-рок-группа Limp Bizkit выпустила видеоклип с использованием технологии дипфейка, которая позволила участникам перевоплотиться в мировых лидеров.

В клипе гитарист Уэс Борланд взял на себя роль президента США Джо Байдена, солист Фред Дерст перевоплотился во Владимира Путина, DJ Lethal на время съемок стал Владимиром Зеленским.

Играющий на барабанах Джон Отто и бас-гитарист Сэм Риверс надели маски северокорейского и китайского лидеров Ким Чен Ына и Си Цзиньпина соответственно.

В видеоролике музыканты выступают перед копией актера Тома Круза, который жарит сосиски, выкладывая из них символ мира.

"Мы должны быть в одной команде", – пропели музыканты.

Ранее во Франции появилась карикатура Зеленского. Фотография рисунка на асфальте быстро распространилась в Сети. Уличный художник изобразил украинского лидера, всасывающим в себя золото и деньги, как черная дыра.



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