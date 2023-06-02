Художественный фильм снимут про группу "Руки Вверх!"

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Про группу "Руки вверх!" снимут художественный фильм. Этим займется студия Yellow, Black & White, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Какие-либо детали сюжета не раскрываются. По словам представителя компании, заявка фильма на получение субсидий государственного Фонда кино сейчас рассматривается группой фонда.

Сценарий к предстоящей картине о музыкальном коллективе написали Сергей Калужанов и Михаил Погосов. Последний известен по фильмам "Эскортница" и "Последний шанс". В свою очередь, Калужанов прославился перед публикой за картины "Время первых" и "Мажор".

Ожидается, что кресло режиссера займет Аскар Узабаев, который снял популярный сериал "Базар на улице Мира".

Ранее стало известно, что британский музыкант Пол Маккартни работает над документальным фильмом, в котором расскажет о своей жизни после распада культовой группы The Beatles. Режиссером выступит Морган Невилл. Картина будет основана на видео и фото из архива Маккартни и его первой супруги.