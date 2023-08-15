Мадонна возобновила репетиции после экстренной госпитализации

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Американская исполнительница Мадонна возобновила репетиции гастрольного тура Celebration после госпитализации с бактериальной инфекцией. Об этом сообщает The Sun.

"Она все еще восстанавливается, но буквально вцепилась в возможность вернуться к репетициям", – говорится в сообщении.

Тур намечен на 14 октября в Лондоне. По словам собеседника издания, певица арендовала зал "Колизей" в Нью-Йорке и площадку в Лондоне.

"Обычно в последнюю неделю она репетирует на той же площадке, где ей необходимо выступать, но из-за концертов Blink-182 в клубе O2 ее команда сможет развернуть там подготовку только за день до самого концерта", – добавил источник.

В конце июня появились сообщения о госпитализации Мадонны. В связи с этим пришлось отменить все запланированные концерты певицы. Выяснилось, что исполнительница страдает от бактериальной инфекции.

По словам родственника Мадонны, семья готовилась к худшему. Он добавлял, что родные певицы обеспокоены, поскольку она "ставит свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".

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