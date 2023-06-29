Родственник Мадонны рассказал о причинах госпитализации певицы

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Родственник Мадонны подтвердил госпитализацию певицы и объяснил, что привело к такому исходу. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы готовились к худшему. Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее", – сказал он.

По словам родственника, Мадонна слишком интенсивно готовилась к своему новому мировому туру и не жалела свое здоровье.

Он добавил, что родные Мадонны обеспокоены, поскольку певица "ставит свою карьеру и славу выше здоровья до самой смерти".

Накануне сообщалось, что Мадонну госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. На данный момент состояние исполнительницы улучшается, однако она находится под наблюдением врачей, которые ожидают ее полного восстановления.

Из-за внезапной болезни Мадонны ей пришлось отменить все мероприятия, в том числе подготовку к зарубежному турне, которое она хотела провести в следующем месяце.

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