08:35Шоу-бизнес
Певица Мадонна не может встать с кровати после выписки из больницы – СМИ
Фото: AP/ТАСС/Evan Agostini/Invision
Самочувствие американской певицы Мадонны после выписки из больницы остается плохим, она не может встать с кровати. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на окружение певицы.
По данным издания, сейчас Мадонна находится в своем доме в Нью-Йорке, ее до сих пор мучают приступы тошноты.
Отмечается, что певица все еще планирует начать юбилейное турне в запланированные сроки. Однако менеджер певицы Гай Озри ищет варианты переноса первого концерта в рамках турне, который запланирован на 15 июля.
Как утверждают журналисты, родственники певицы настаивают, чтобы Мадонна полностью выздоровела. Окончательное решение еще не принято.
О госпитализации Мадонны стало известно 28 июня. Менеджер певицы Гай Осири отмечал, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция. Несколько дня она находилась в отделении интенсивной терапии.
День спустя певицу выписали из больницы. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
"Ночная смена": мировой тур Мадонны и модные сумки в виде жабы
Читайте также