Певица Мадонна не может встать с кровати после выписки из больницы – СМИ

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Самочувствие американской певицы Мадонны после выписки из больницы остается плохим, она не может встать с кровати. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на окружение певицы.

По данным издания, сейчас Мадонна находится в своем доме в Нью-Йорке, ее до сих пор мучают приступы тошноты.

Отмечается, что певица все еще планирует начать юбилейное турне в запланированные сроки. Однако менеджер певицы Гай Озри ищет варианты переноса первого концерта в рамках турне, который запланирован на 15 июля.

Как утверждают журналисты, родственники певицы настаивают, чтобы Мадонна полностью выздоровела. Окончательное решение еще не принято.

О госпитализации Мадонны стало известно 28 июня. Менеджер певицы Гай Осири отмечал, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция. Несколько дня она находилась в отделении интенсивной терапии.

День спустя певицу выписали из больницы. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

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