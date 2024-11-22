Стилист Лисовец признался, что тяжело переживал кризис среднего возраста

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Стилист Влад Лисовец поделился, что из-за пережитого кризиса среднего возраста перестал сниматься на телевидении.

"Я помню, что смотрел один из последних эфиров и словил свой пустой взгляд. Все знают, что 40 лет – это серьезный кризис у мужчин, очень тяжелый", – рассказал он в интервью YouTube-каналу "Модный подкаст".

По словам 52-летнего стилиста, в тот момент он понял, что работает на износ не на своей работе. Помимо этого, Лисовец потерял в это же время своего отца, после чего осознал, что нужно менять жизнь.

"Хочется жить свободно, а формат всегда загоняет тебя в кольцо, и ты не можешь быть другим, а мне очень хотелось быть разным", – заключил стилист.

Ранее американский актер Маколей Калкин, наиболее известный по роли в культовом фильме "Один дома", заявил о планах создать документальный сериал о своем кризисе среднего возраста.

Цель проекта под названием "Кризис среднего возраста Маколея Калкина" заключается в том, чтобы понять, как воспринимать старение в обществе, одержимом молодостью, что считать успехом и как сохранить страсть, несмотря на годы.