Представитель Сергея Жилина рассказала о его самочувствии после госпитализации

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Народному артисту России Сергею Жилину потребовалось операционное вмешательство после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.

"У него острые боли начались, он обратился к скорой, скорая его отвезла. Потребовалось операционное вмешательство, но оно незначительное. Сейчас он уже в палате на терапии", – сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что ничего серьезного нет. Жилин находится под наблюдением врачей, уже через несколько дней его могут отпустить домой.

Ранее директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг проблемы с ее здоровьем. До этого СМИ появилась информация, что Хлебниковой потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что певице якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца.