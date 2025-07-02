Михаил Боярский выписан из больницы

Фото: ТАСС/Андрей Чепакин

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, сообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета.

В культурном учреждении отметили, что в настоящий момент актер находится дома.

"Надеемся, что он возобновит работу", – цитирует театр ТАСС.

О том, что Боярский оказался в Мариинской больнице, стало известно в июне. Там он проходил плановое обследование после установки стента.

В середине апреля артист обращался за медицинской помощью после того, как упал за кулисами во время спектакля в Санкт-Петербурге. Его супруга Лариса Луппиан тогда рассказала, что он сломал ребро.

Вскоре Боярского выписали и отправили домой, его состояние не вызывало опасений. Тем не менее из-за травмы актер пропустил несколько спектаклей, поскольку врачи предписали ему не выходить на сцену некоторое время.