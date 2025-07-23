Express Tribune: актер Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Rumer Glenn Willis

Состояние здоровья 70-летнего американского актера Брюса Уиллиса ухудшилось на фоне развивающейся деменции, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The Express Tribune.

Как утверждают журналисты, Уиллис столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций. Он почти утратил способность ходить и говорить. При этом семья актера это сообщение пока никак не прокомментировала.

В 2022 году Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии – расстройства речи. В 2023-м стало известно, что у него выявили лобно-височную деменцию, которая не поддается лечению.

В середине июня 2025 года старшая дочь актера Румер Уиллис рассказала, что у нее "в груди ноет от желания поговорить с отцом". Она также выразила сожаление, что не задавала ему больше вопросов.