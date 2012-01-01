Певица Холзи сообщила о прогрессе в борьбе с волчанкой

Певица Холзи сообщила подписчикам, что достигла успехов в лечении красной волчанки. Ее коллега Леди Гага живет с этим же заболеванием почти 15 лет. У Билли Айлиш постоянно случаются тики, а Дэниел Рэдклифф не может завязать себе шнурки. С какими редкими болезнями борются знаменитости, расскажет Москва 24.

Холзи

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/halsey

30-летняя певица сражается с красной волчанкой – редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает соединительные ткани.

Впервые о своем недуге Холзи рассказала в июне 2024-го, признавшись, что болеет уже два года. А 18 января 2025-го артистка сообщила в своих соцсетях, что ее самочувствие на фоне борьбы с недугом значительно улучшилось. Для сравнения она выложила фото годовалой давности, где выглядит болезненно, и запечатлела себя посвежевшую сейчас.





Холзи певица Я просто хочу сказать, что еще пару лет назад выглядела и чувствовала себя ужасно, и каждый шаг вперед, что я сделала с тех пор, – это чудо.

Ранее у артистки обнаружили еще и редкую Т-клеточную лимфому. Тогда Холзи успокоила фанатов, что находится в ремиссии, но поделилась опасениями, что болезнь может обостриться в любой момент.

Леди Гага

Как и Холзи, артистка тоже страдает красной волчанкой, она рассказала об этом в интервью Ларри Кингу в 2010 году. На фоне заболевания Леди Гагу беспокоят хроническая усталость, мышечные боли и спазмы, а также резкая смена температуры тела. Позже звезда признавалась журналистам, что соблюдает все рекомендации врачей, регулярно проходит плановые обследования и учится радоваться жизни несмотря на диагноз.

А в 2020 году в эфире шоу Опры Уинфри певица рассказала еще об одном хроническом заболевании – фибромиалгии. Оно сопровождается болями в опорно-двигательном аппарате, усталостью, проблемами со сном, памятью и настроением.

Билли Айлиш

Певица долгие годы мучается с синдромом Туретта – неврологическим расстройством, из-за которого люди совершают повторяющиеся движения и могут произносить вслух неприличные фразы. Проблему у будущей звезды диагностировали еще в 11 лет, а подписчикам о своем заболевании она рассказала на пике популярности в 2018-м. Тогда поклонники стали замечать некоторые странности в ее поведении, и Билли решила все прояснить.

В мае 2022-го Айлиш стала героиней очередного выпуска шоу Дэвида Леттермана под названием "Мой следующий гость не нуждается в представлении". Во время интервью у Билли как раз случился тик – одно из проявлений врожденного генетического расстройства. Певица отметила, что у большинства это вызывает смех, ведь они считают, что звезда просто дурачится. Это ее сильно обижает, не стала скрывать исполнительница.

Знаменитость также отметила, что тики не всегда заметны для собеседника, но сильно изматывают ее. Кроме того, во время разговора у девушки может сводить челюсть или мышцы рук.

Дэниел Рэдклифф

Фото: AP Photo/Andy Kropa/Invision/AP

В 2008 году актер признался изданию Daily Mail, что страдает редким врожденным заболеванием – диспраксией. Оно проявляется в том, что человек не может совершать точные механические движения.

Рэдклифф рассказал, что ему трудно завязывать шнурки, бегать и водить автомобиль. В школе же звезде фильмов о Гарри Поттере не удавалось быстро и разборчиво писать. Из-за этого Дэниел весьма посредственно учился.

Кроме того, у актера повышенное внутричерепное давление, из-за которого его мучают частые приступы головной боли.

Хейли Бибер

В 2020 году, когда подписчики стали обращать внимание на чрезмерную гибкость пальцев рук модели, она решила раз и навсегда все прояснить. Жена Джастина Бибера рассказала в соцсетях, что у нее эктродактилия – врожденная патология, которая характеризуется недостаточным развитием суставов.

Также СМИ писали, что весной 2022-го Хейли пережила микроинсульт: в мозг попал тромб, из-за чего правая сторона лица начала неметь. После госпитализации звезде провели обследование, которое обнаружило врожденный дефект межпредсердной перегородки – отверстие размером почти полтора сантиметра. Бибер перенесла операцию и поделилась с подписчиками, что теперь ей ничто не угрожает. Микроинсульт также прошел без последствий.

