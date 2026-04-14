14 апреля, 23:24
Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы
Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям вести коммерческие переговоры и заключать предварительные соглашения с правительством Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно тексту документа, допускаются все операции, сопутствующие и необходимые для участия в таких переговорах по условным контрактам.
Ключевым условием является то, что заключение и фактическое исполнение любого подобного контракта должно быть прямо поставлено в зависимость от получения отдельного специального разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Реализация договоренностей до выдачи такого одобрения регулятором не допускается.
До этого администрация Белого дома сняла санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она была удалена из списка SDN управления по контролю за иностранными активами. Подробностей по данному решению не приводится.