Минфин США смягчил санкции против Венесуэлы

Фото: depositphotos/exopixel

Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую американским компаниям вести коммерческие переговоры и заключать предварительные соглашения с правительством Венесуэлы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно тексту документа, допускаются все операции, сопутствующие и необходимые для участия в таких переговорах по условным контрактам.

Ключевым условием является то, что заключение и фактическое исполнение любого подобного контракта должно быть прямо поставлено в зависимость от получения отдельного специального разрешения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Реализация договоренностей до выдачи такого одобрения регулятором не допускается.

До этого администрация Белого дома сняла санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Она была удалена из списка SDN управления по контролю за иностранными активами. Подробностей по данному решению не приводится.