США сняли санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Родригес

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Администрация Белого дома сняла санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об это сообщила пресс-служба Минфина США.

Политик была удалена из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC). При этом ведомство не приводит каких-либо подробностей по этому решению.

В январе 2025 года армия США провела операцию в Венесуэле, в ходе которой захватила и вывезла из страны действующего президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме против США.

Позже вице-президент Венесуэлы Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После чего Трамп провел с ней ряд телефонных переговоров.