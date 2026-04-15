В ходе конфликта США, Израиля и Ирана пострадала гражданка России

Россиянка, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, получила ранения в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, и сейчас ее состояние не вызывает опасений.

Представитель министерства уточнил, что, по данным посольства РФ в ОАЭ, других российских граждан в числе пострадавших в результате этого инцидента не зафиксировано.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.