Суд избрал меру пресечения обвиняемой в смерти женщины при пластической операции в Москве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в смерти пациентки при проведении пластической операции, сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет об обвиняемой в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть пациентки, Светлане Цупор. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Инцидент произошел 12 апреля в клинике на Краснопролетарской улице. Фигурантка проводила пациентке брахиопластику, не имея соответствующей лицензии. Клиентке стало плохо после введения обезболивающего препарата. Она скончалась на месте.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу и допросил свидетелей. Кроме того, следователи провели в медучреждении обыски.

