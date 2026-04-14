14 апреля, 20:17Происшествия
Суд избрал меру пресечения обвиняемой в смерти женщины при пластической операции в Москве
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в смерти пациентки при проведении пластической операции, сообщили в пресс-службе суда.
Речь идет об обвиняемой в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть пациентки, Светлане Цупор. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Инцидент произошел 12 апреля в клинике на Краснопролетарской улице. Фигурантка проводила пациентке брахиопластику, не имея соответствующей лицензии. Клиентке стало плохо после введения обезболивающего препарата. Она скончалась на месте.
Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу и допросил свидетелей. Кроме того, следователи провели в медучреждении обыски.