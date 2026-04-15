Жильцов 11 домов эвакуировали в Дагестане из-за угрозы схода оползня

Жильцы 11 частных домов эвакуированы в селе Хулесма Лакского района Дагестана из-за угрозы схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, эвакуированные были размещены у родственников. Данные о пострадавших не поступали.

Также в администрации района сообщили, что часть земляного пласта сдвинулась на метр вниз – в сторону жилых домов. В данный момент наблюдается отрыв грунта от основной массы склона. Активного движения нет, но ситуация остается напряженной.

С конца марта в Дербенте, Дагестанских Огнях, Махачкале и других районах наблюдаются обильные дожди, которые привели к подъему уровня воды. В результате произошли подтопления и перебои с электро- и водоснабжением.

В горных районах наблюдались камнепады и сходы селевых масс, из-за чего оказались повреждены дороги и мосты. В связи с этим в Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, а на территории всего Дагестана – режим повышенной готовности.