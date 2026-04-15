00:58

Происшествия

Жильцов 11 домов эвакуировали в Дагестане из-за угрозы схода оползня

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Жильцы 11 частных домов эвакуированы в селе Хулесма Лакского района Дагестана из-за угрозы схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, эвакуированные были размещены у родственников. Данные о пострадавших не поступали.

Также в администрации района сообщили, что часть земляного пласта сдвинулась на метр вниз – в сторону жилых домов. В данный момент наблюдается отрыв грунта от основной массы склона. Активного движения нет, но ситуация остается напряженной.

С конца марта в Дербенте, Дагестанских Огнях, Махачкале и других районах наблюдаются обильные дожди, которые привели к подъему уровня воды. В результате произошли подтопления и перебои с электро- и водоснабжением.

В горных районах наблюдались камнепады и сходы селевых масс, из-за чего оказались повреждены дороги и мосты. В связи с этим в Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, а на территории всего Дагестана – режим повышенной готовности.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

