Движение транспорта на внешней стороне 65-го км МКАД восстановлено

Движение транспорта на внешней стороне 65-го километра МКАД полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на этом участке дороги фиксировались затруднения, вызванные аварией с участием нескольких легковых автомобилей.

До этого столичный Дептранс сообщил, что движение транспорта на участке улицы Михневская будет перекрыто с 16 апреля на год.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Также с 10 апреля запрещена парковка на участке улицы Михневской от дома 15 до дома 17.