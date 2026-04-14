14 апреля, 20:36

Представитель Пугачевой опровергла информацию о ее приезде в РФ

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Певица Алла Пугачева не планирует приезжать в Россию, сообщила ТАСС представитель артистки Елена Чупракова.

Она отметила, что сообщения о том, что певица планирует приехать в Россию 15 апреля, в том числе по случаю своего дня рождения, не соответствуют действительности.

Певица Виктория Цыганова, в свою очередь, изъявила желание исполнять песни Пугачевой и отметила, что ее композиции являются наследием страны и не должны пропадать. В беседе с изданием "Абзац" экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина поддержала эту инициативу.

Она объяснила, что когда артист жив и здоров, использовать его композиции некорректно, однако отъезд из страны может стать "веской причиной" для передачи песен.

"Если Алла не живет в этой стране, то, в принципе, наверное, ничего в этом нет ужасного. И Вика, может быть, даже очень здраво рассуждает в этом смысле. Наверное, это ее личное дело. И если авторские права позволяют, то пусть поет, будем радоваться", – добавила она.

Однако Гулькина также призналась, что не готова брать в свой репертуар песни Пугачевой. По ее словам, ей нравятся песни артистки, но сама она всегда пела "немножко в другом стиле". Кроме того, она указала, что у нее есть много собственных серьезных песен о жизни, любви и отношениях.

О том, что Пугачева может вернуться в Россию, ранее заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, она хотела не только отпраздновать день рождения, но и решить задачи по недвижимости и концертной деятельности.

