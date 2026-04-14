14 апреля, 19:01

Общество

Подмосковные врачи спасли ребенка с 6 пальцами на ноге

Фото: MAX/"Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья"

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли ребенка с полидактилией. Малыш имел лишний палец на каждой ноге, что доставляло ему физический дискомфорт, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Родители ребенка рассказали, что ему было непросто подобрать обувь. Не менее неудобно было и носить ее. Медики предложили хирургический метод решения проблемы в несколько этапов.

В частности, малышу уже удалили добавочный палец на одной из стоп, рассказал главный врач больницы Александр Григорьев.

"Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем", – отметил он.

Аналогичную операцию на второй ноге планируется провести через некоторое время. После всех вмешательств ребенку предстоит пройти реабилитацию и курс физиотерапии, что в дальнейшем позволит ему вести нормальный образ жизни.

Ранее врачи Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это новообразование могло привести к осложнениям и представляло угрозу для жизни пациента.

После хирургического вмешательства у ребенка не было обнаружено никаких неврологических нарушений. В настоящее время младенец чувствует себя хорошо и находится дома с семьей.

Читайте также


Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

