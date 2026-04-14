Подмосковные врачи спасли ребенка с 6 пальцами на ноге

Фото: MAX/"Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья"

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) спасли ребенка с полидактилией. Малыш имел лишний палец на каждой ноге, что доставляло ему физический дискомфорт, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Родители ребенка рассказали, что ему было непросто подобрать обувь. Не менее неудобно было и носить ее. Медики предложили хирургический метод решения проблемы в несколько этапов.

В частности, малышу уже удалили добавочный палец на одной из стоп, рассказал главный врач больницы Александр Григорьев.

"Благодаря хирургическому вмешательству мы не только восстановили анатомически верное строение стопы, но и помогли избежать возможных психологических комплексов в будущем", – отметил он.

Аналогичную операцию на второй ноге планируется провести через некоторое время. После всех вмешательств ребенку предстоит пройти реабилитацию и курс физиотерапии, что в дальнейшем позволит ему вести нормальный образ жизни.

Ранее врачи Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это новообразование могло привести к осложнениям и представляло угрозу для жизни пациента.

После хирургического вмешательства у ребенка не было обнаружено никаких неврологических нарушений. В настоящее время младенец чувствует себя хорошо и находится дома с семьей.

